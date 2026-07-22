Скончался создатель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов: о причинах смерти и прощании

Его выбор карьерного пути очень неочевиден. Отцом Дмитрия Поднозова был сотрудник уголовного розыска, мамой — медицинская работница. На выбор актерской профессии повлиял советский детский фильм «Приключения Буратино». После школы Дмитрий Поднозов поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Какое-то время он работал в небольших театрах. Уже через год после основания «Особняка» о новой сцене заговорили во всем мире. Труппа театра выезжала на гастроли в Европу и США.