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Скончался создатель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов: о причинах смерти и прощании

Актера Дмитрия Поднозова намерены кремировать.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 20 июля, скончался актер, создатель и художественный руководитель петербургского театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Он умер на 65-м году жизни. Об этом известили в пресс-службе театра «Особняк».

«В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца», — сказано в материале.

Актер широко известен публике по ролям в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия». Он также снялся в картинах «Чернобыль», «Ледокол» и других фильмах. В 2018 году «Сердце мира» с участием Дмитрия Поднозова удостоилось гран-при кинофестиваля «Кинотавр».

Дата прощания с актером пока не называется. Известно, что оно пройдет в месте, которому он посвятил большую часть жизни, — в «Особняке».

Дмитрий Поднозов основал театр еще в 1989 году. На сцене он был как актером, так и режиссером. Дмитрий Поднозов много лет осуществлял художественное руководство театром.

Его выбор карьерного пути очень неочевиден. Отцом Дмитрия Поднозова был сотрудник уголовного розыска, мамой — медицинская работница. На выбор актерской профессии повлиял советский детский фильм «Приключения Буратино». После школы Дмитрий Поднозов поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Какое-то время он работал в небольших театрах. Уже через год после основания «Особняка» о новой сцене заговорили во всем мире. Труппа театра выезжала на гастроли в Европу и США.

Сын Дмитрия Поднозова оповестил о дальнейших шагах семьи. По его словам, тело актера кремируют. Сейчас семья Дмитрия Поднозова решает организационные вопросы. Никакие даты не сообщаются.

В тот же день, 20 июля, умер российский актер Юрий Чигров. Он сыграл в культовых сериалах «След» и «Глухарь». Актер скончался на 78-м году жизни. Юрий Чигров был выпускником студии Московского художественного академического театра. В течение долгого периода он играл в Московском экспериментальном театре-студии под руководством Юденича. Юрий Чигров скончался после продолжительной борьбы с онкологией. У него был рак четвертой стадии.

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