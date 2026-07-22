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Контейнерную площадку на Матросова реконструируют после жалоб красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Свердловского района во время онлайн-приема главы Красноярска Сергея Верещагина пожаловались на состояние площадки у дома № 5а.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Свердловского района во время онлайн-приема главы Красноярска Сергея Верещагина пожаловались на состояние площадки у дома № 5а.

По словам горожан, мусор вывозили несвоевременно, вокруг разрослась трава, а освещения у баков не было.

Траву на территории уже скосили. В администрации заверили, что отходы будут вывозить по установленному графику.

В ближайшее время контейнерную площадку полностью реконструируют. Также рассматривается установка двух дополнительных опор освещения.