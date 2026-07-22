Лечение умершего от рака Чигрова из «Глухаря» в Турции оплачивала дочь

Последние полгода актер Юрий Чигров, снявшийся, в частности, в таких сериалах, как «Глухарь» и «След», жил в Турции, сообщил в эксклюзивной беседе aif.ru его коллега по театру Алексей Шилин.
Как сообщалось, Чигров умер 20 июля на 78-м году жизни. Причиной смерти стал рак.
«Последние полгода он жил и лечился в Турции. Всё оплачивала его дочь. Мы с ним 40 лет не общались. Он мне сам позвонил два месяца назад, и мы поговорили. Вспоминали прошлое. Мы работали с Чигровым в начале 70-х годов в Экспериментальном театре Союзконцерта у Геннадия Юденича», — рассказал Шилин.
Знакомая актера Татьяна Зрелова также отметила, что в последнее время он в Турции.
«Юрий Борисович — добрый человек, хороший поэт и замечательный актер. Царствие ему Небесное! В жизни видела его только два раза в Центре дома литераторов (ЦДЛ). Мы познакомились в буфете на встрече членов Международной академии русской словесности. Там мы и обменялись телефонами. В последнее время он жил у дочери в Турции, о чем мне сам сообщил», — поделилась Зрелова.
Юрий Чигров родился 6 сентября 1948. Окончил Школу-студию МХАТ в 1976 году (курс П. Массальского). Был актёром Московского экспериментального театра-студии под руководством Г. Юденича. Его фильмография насчитывает 34 проекта.
Экранный дебют артиста состоялся вскоре после окончания театрального училища — в 1978 году. Первой работой стала роль в комедии «Безбилетная пассажирка».
Наиболее запоминающимися ролями Чигрова стали участие в сериалах «Cлед», «Глухарь» и «Адвокат». Также в фильмографии Юрия значатся картины «Хоккейные игры», «Бессонница», «Частица Вселенной» и другие.