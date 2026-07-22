Конфеты «Амурский бульвар», икра и открытки из Хабаровского края пользуются спросом у москвичей и гостей столицы

Год назад в Москве открылся флагманский центр «Сделано в Хабаровском крае». За это время московскую площадку посетили более 10 тысяч человек. В топ самых продаваемых позиций центра вошли соленый папоротник орляк, свежая икра, рыба, травяные сборы «Дикоросы», шоколадные конфеты «Амурский бульвар», замороженный березовый сок, салаты «Некрасовское подворье», живые открытки с видами края, и продукция завода «Дальхимфарм». «Год работы нашего центра показал, что интерес к Дальнему Востоку у жителей центральной России продолжает расти. Мы видим, как через знакомство с продукцией, традициями и культурой Хабаровского края люди открывают для себя самобытный регион», — отметила директор флагманского центра «Сделано в Хабаровском крае» в Москве Анастасия Вдовичена. 28 мая развитие сети магазинов продолжилось открытием флагманского центра в Калуге. Ассортимент товаров сформировали на основе предпочтений местных жителей и с учетом московских продаж. Калужская площадка предлагает более 70 позиций от хабаровских брендов — от гастрономии и сувениров до одежды, книг и фанатской атрибутики. За короткое время филиал посетили уже более 2,5 тысячи человек.