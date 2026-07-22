Дмитрий Демешин: В Хабаровске проведут Кубок губернатора по боксу

Первый всероссийский турнир по боксу на Кубок губернатора пройдет в Хабаровске с 3 по 7 ноября. Соревнования станут одним из ключевых событий Года спорта в Хабаровском крае. О планах по развитию единоборств глава региона рассказал на встрече с юными боксерами сборной края на площадке культурно-спортивного комплекса «Арсеналец». Дмитрий Демешин ответил на вопросы будущих чемпионов о своей боксерской юности, первом бое и коронных комбинациях. «Секрет успеха прост: нужно делать в три раза больше, чем сверстники. В 11 лет я попал в школу олимпийского резерва, в 16 выполнил норматив кандидата в мастера спорта, в 17 лет получил звание мастера спорта по боксу. Именно бокс позволил мне стать человеком с волей. Если спортивную дисциплину применять в жизни, в жизни тоже будешь побеждать», — отметил Дмитрий Демешин. В Хабаровском крае боксом занимаются более 4 тысяч человек, из них 1,3 тысячи проходят подготовку в спортивных школах. Краевая федерация бокса входит в десятку лучших в России. Губернатор подчеркнул: развитие инфраструктуры и поддержка спортсменов остаются приоритетами.