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Третий этап Кубка Хабаровского края по дрифту открылся возле арены «Ерофей»

Турнир «X-Drift 2026» был организован Федерацией автомобильного спорта Хабаровского края при поддержке регионального правительства и Минспорта. В соревнованиях приняли участие сильнейшие дрифтеры из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Находки, Дальнереченска и Лучегорска. Все пилоты имеют серьезную спортивную квалификацию и лицензию Российской автомобильной федерации. Почетными гостями турнира стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и депутат краевой думы Константин.

Турнир «X-Drift 2026» был организован Федерацией автомобильного спорта Хабаровского края при поддержке регионального правительства и Минспорта. В соревнованиях приняли участие сильнейшие дрифтеры из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Находки, Дальнереченска и Лучегорска. Все пилоты имеют серьезную спортивную квалификацию и лицензию Российской автомобильной федерации. Почетными гостями турнира стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и депутат краевой думы Константин Юров.