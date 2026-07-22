Третий этап Кубка Хабаровского края по дрифту открылся возле арены «Ерофей»

Турнир «X-Drift 2026» был организован Федерацией автомобильного спорта Хабаровского края при поддержке регионального правительства и Минспорта. В соревнованиях приняли участие сильнейшие дрифтеры из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Находки, Дальнереченска и Лучегорска. Все пилоты имеют серьезную спортивную квалификацию и лицензию Российской автомобильной федерации. Почетными гостями турнира стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и депутат краевой думы Константин.