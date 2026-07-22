Роспотребнадзор проверил качество воды на популярных пляжах во Владивостоке

С мая 2026 года на Шаморе исследовали 12 проб, и в трех из них лабораторные анализы показали несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологии. При этом многолетний мониторинг подтверждает, что на мысе Кунгасном, Чайке и Юбилейном показатели стабильно не соответствуют правилам. Заходить в море на этих территориях строго запрещено до тех пор, пока качество воды не улучшится.