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Фейковый wi-fi в общественных местах охотится за личными данными россиян: вот как действуют мошенники

Сенатор Шейкин: мошенники крадут личные данные на фейковых точках wi-fi.

Источник: Комсомольская правда

Россияне рискуют передать мошенникам личные данные, подключившись к сети интернет через общественные точки доступа Wi-Fi. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин. Он указал на то, что злоумышленники создают точки доступа, имитирующие сети торговых центров, кафе или других общественных мест.

«Мошенники также могут создавать точки доступа с названиями, похожими на официальные сети аэропорта, кафе или торгового центра. Через такие подключения пользователя могут попытаться перевести на поддельную страницу авторизации или выманить данные», — сказал Шейкин РИА Новости.

Небезопасно также может быть подключаться к сети по QR-кодам, так как аферисты наклеивают их поверх настоящих на парковках, на вокзалах, терминалах и в других местах.

Тем временем стало известно, что самым дорогим видом мошенничества, как ни странно, оказались так называемые «бесплатные услуги». Причем для обеих сторон — и для преступников, и для их жертв.

Как мошенники выманивают у дачников смс-коды под предлогом якобы проверки счётчиков, читайте здесь на KP.RU.