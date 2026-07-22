Фейковый wi-fi в общественных местах охотится за личными данными россиян: вот как действуют мошенники

Россияне рискуют передать мошенникам личные данные, подключившись к сети интернет через общественные точки доступа Wi-Fi. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин. Он указал на то, что злоумышленники создают точки доступа, имитирующие сети торговых центров, кафе или других общественных мест.
«Мошенники также могут создавать точки доступа с названиями, похожими на официальные сети аэропорта, кафе или торгового центра. Через такие подключения пользователя могут попытаться перевести на поддельную страницу авторизации или выманить данные», — сказал Шейкин РИА Новости.
Небезопасно также может быть подключаться к сети по QR-кодам, так как аферисты наклеивают их поверх настоящих на парковках, на вокзалах, терминалах и в других местах.
Тем временем стало известно, что самым дорогим видом мошенничества, как ни странно, оказались так называемые «бесплатные услуги». Причем для обеих сторон — и для преступников, и для их жертв.
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