Создан имплантат для восстановления костей за счет роста нервов и сосудов

По словам доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Романа Чернозема, в новом импланте наночастицы имеют ядро и оболочку. Внутри — феррит марганца, снаружи — пьезоэлектрическая оболочка из перовскита модифицированного титаната бария. Когда частицы попадают в магнитное поле, ядро слегка меняет форму, а оболочка превращает это движение в электрический сигнал. Он запускает восстановление тканей. Получается, что имплантат работает и как временная опора для клеток, и как активная электрическая платформа: он активирует нервные клетки, поддерживает рост сосудов и направляет процесс формирования кости. Магнитоэлектрическая стимуляция повышает уровень кальция в клетках почти в два раза, а также активирует сигнальные пути, отвечающие за рост и восстановление тканей.