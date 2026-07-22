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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из пожаров произошел в гараже на улице Станочной в Красноярске — огонь распространился на 21 кв. метр.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из пожаров произошел в гараже на улице Станочной в Красноярске — огонь распространился на 21 кв. метр.

Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В Северном промышленном узле Лесосибирска горели отходы лесопиления на площади 30 кв. метров. По предварительным данным МЧС, пожар также возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

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