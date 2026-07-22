За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из пожаров произошел в гараже на улице Станочной в Красноярске — огонь распространился на 21 кв. метр.
Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В Северном промышленном узле Лесосибирска горели отходы лесопиления на площади 30 кв. метров. По предварительным данным МЧС, пожар также возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше