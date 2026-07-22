Иностранцам в Новосибирске могут изменить правила получения социальных выплат

Иностранные граждане, работающие в Новосибирске и других регионах России, могут столкнуться с новыми условиями получения больничных и декретных выплат. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.
Авторы инициативы предлагают установить для большинства иностранных работников единое правило: право на страховые пособия будет возникать только после того, как работодатель не менее шести месяцев перечислял за сотрудника взносы в Социальный фонд России.
Сейчас такое ограничение действует только для временно пребывающих иностранцев, за исключением высококвалифицированных специалистов. Они могут получить пособие по временной нетрудоспособности, если страховые взносы уплачивались за них не менее полугода до наступления страхового случая. При этом декретные выплаты этой категории работников пока не положены.
Иностранцы, которые постоянно или временно проживают в России, сейчас получают больничные и пособия в связи с материнством на тех же условиях, что и российские граждане. Законопроект предлагает распространить на них шестимесячный страховой период, в том числе при назначении выплат по беременности и родам.
В пояснительной записке говорится, что изменения должны снизить нагрузку на бюджет Социального фонда и сделать распределение страховых средств более обоснованным.
Новые правила могут стимулировать иностранцев к длительной и официальной работе в стране. При этом законопроект не затрагивает права российских граждан в системе обязательного социального страхования.
Изменения также не распространятся на граждан стран Евразийского экономического союза. Для них порядок назначения пособий продолжит действовать по правилам договора о ЕАЭС.