Иностранцам в Новосибирске могут изменить правила получения социальных выплат

Сейчас такое ограничение действует только для временно пребывающих иностранцев, за исключением высококвалифицированных специалистов. Они могут получить пособие по временной нетрудоспособности, если страховые взносы уплачивались за них не менее полугода до наступления страхового случая. При этом декретные выплаты этой категории работников пока не положены.