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Полиция задержала в Хабаровске мошенника, похитившего 22 млн рублей у покупателей авто

26-летний мужчина, подозреваемый в серии мошеннических действий, брал деньги за доставку автомобилей из-за границы, но машины клиентам так и не передавал. Обманутыми оказались 10 человек, сумма ущерба превысила 22 млн рублей. Оперативники нашли злоумышленника в Хабаровске: он пытался улететь в Москву. Теперь в отношении него возбуждены 10 уголовных дел. Расследование продолжается.

26-летний мужчина, подозреваемый в серии мошеннических действий, брал деньги за доставку автомобилей из-за границы, но машины клиентам так и не передавал. Обманутыми оказались 10 человек, сумма ущерба превысила 22 млн рублей. Оперативники нашли злоумышленника в Хабаровске: он пытался улететь в Москву. Теперь в отношении него возбуждены 10 уголовных дел. Расследование продолжается.