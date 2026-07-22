Полиция задержала в Хабаровске мошенника, похитившего 22 млн рублей у покупателей авто

26-летний мужчина, подозреваемый в серии мошеннических действий, брал деньги за доставку автомобилей из-за границы, но машины клиентам так и не передавал. Обманутыми оказались 10 человек, сумма ущерба превысила 22 млн рублей. Оперативники нашли злоумышленника в Хабаровске: он пытался улететь в Москву. Теперь в отношении него возбуждены 10 уголовных дел. Расследование продолжается.