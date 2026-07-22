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Продавец не вернул деньги за масло и заплатил минусинцу почти 50 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Минусинска заказал через интернет 10 литров вилочного масла стоимостью около 30 тысяч рублей, но затем решил отказаться от дистанционной покупки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Минусинска заказал через интернет 10 литров вилочного масла стоимостью около 30 тысяч рублей, но затем решил отказаться от дистанционной покупки.

Продавец — ИП Поздеев В. В. — проигнорировал неоднократные требования вернуть деньги.

Покупатель обратился в краевой Роспотребнадзор, специалисты которого помогли ему защитить свои права в суде. В пользу минусинца взыскали 49 995 рублей: 29 900 рублей за товар, 16 665 рублей штрафа, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 430 рублей убытков.

Решение суда вступило в законную силу.

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