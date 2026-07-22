Продавец не вернул деньги за масло и заплатил минусинцу почти 50 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Минусинска заказал через интернет 10 литров вилочного масла стоимостью около 30 тысяч рублей, но затем решил отказаться от дистанционной покупки.
Продавец — ИП Поздеев В. В. — проигнорировал неоднократные требования вернуть деньги.
Покупатель обратился в краевой Роспотребнадзор, специалисты которого помогли ему защитить свои права в суде. В пользу минусинца взыскали 49 995 рублей: 29 900 рублей за товар, 16 665 рублей штрафа, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 430 рублей убытков.
Решение суда вступило в законную силу.