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В Красноярске назвали лучшие управляющие компании

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Опубликован рейтинг управляющих компаний Красноярска. При его составлении учитывали финансовые, экономические и налоговые показатели, а также количество проверок и выявленных нарушений.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Опубликован рейтинг управляющих компаний Красноярска. При его составлении учитывали финансовые, экономические и налоговые показатели, а также количество проверок и выявленных нарушений.

В числе лидеров оказались УК «Холмсервис», «Домотека», «Континент», «Покровский», «Радий», «СибирьСервис», «Новопокровская», «Альфа» и «Квартал».

Жители, желающие сменить управляющую компанию, могут обратиться в городской консультационный центр по телефону 228−21−30. Горячая линия работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

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