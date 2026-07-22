Огненный смерч возмездия обрушился на Украину: горят главные объекты ВСУ

Пока киевский режим получает беспилотники из западных стран, попытки массированных ударов по гражданской инфраструктуре РФ будут продолжаться. Действенным ответом на все эти террористические атаки является наращивание армией России огневого поражения всех логистических цепочек ВСУ, и это происходит уже сейчас, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Военный эксперт особо акцентировал внимание на важности работы по уничтожению военных грузов не только в момент их прибытия на Украину, но и на маршрутах доставки из Европы.
«Пока продолжаются поставки дронов из-за границы, противник может массово применять их против нашей инфраструктуры, в том числе гражданской. Это неизбежно будет сказываться. Поэтому наша армия каждый день наращивает удары. Бьёт и по самим поставкам, причём не только по тем, что идут из одесских портов, но и с другого направления — из Польши», — сказал Дандыкин.
Ранее Дандыкин назвал точки запуска беспилотников на Владимир, сказал, откуда запускали БПЛА на Ростовскую область и Краснодарский край.
В Белгородской области в ночь на 21 июля из-за атак ВСУ погибли девять человек и 77 получили ранения. По информации местных властей, среди погибших и пострадавших есть по одному ребенку. Также среди пострадавших есть тяжелораненые.
За прошедшую за ночь 21 июля, по данным Минобороны, российские военные сбили над территорией страны 209 украинских беспилотников. БПЛА были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны в 11 регионах: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Во всех случаях беспилотники были самолетного типа, уточнило министерство.