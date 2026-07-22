Названо одно из наиболее популярных мест для переезда у москвичей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Почти четверть жителей Москвы — 23% — рассматривают южные регионы России как потенциальное направление для переезда ради работы, следует из данных опроса компании «22/11 Девелопмент», которые изучил ТАСС.
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK. В нем приняли участие более 1,5 тыс. москвичей.
«Исследование показало, что 23% москвичей рассматривают для переезда южные регионы России, что делает Юг вторым по привлекательности направлением внутренней миграции после Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые выбрали 27% респондентов», — сообщили в компании.
Уточняется, что 21% москвичей совсем исключают переезд. Остальные 79% готовы рассмотреть релокацию по работе, но при выполнении условий по зарплате, жилью и бытовой инфраструктуре.
По данным пресс-службы, южные регионы привлекают москвичей благоприятным климатом, более спокойным темпом жизни и возможностями для повышения качества жизни. Интерес к ним оказался значительно выше, чем к большинству других федеральных округов. Регионы Центрального федерального округа выбрали 16% участников исследования, Сибирь и Дальний Восток — по 9%, Урал — 5%, еще 11% назвали другие регионы.
В компании отметили, что главным стимулом для релокации остается рост дохода — его назвали ключевым фактором 60% опрошенных. 44% готовы сменить регион только при увеличении зарплаты более чем на 50%. Еще по 18% респондентов устроит рост доходов на 31−50% или на 21−30%. Лишь 12% сообщили, что уровень заработной платы не является определяющим фактором.