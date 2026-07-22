Названо одно из наиболее популярных мест для переезда у москвичей

В компании отметили, что главным стимулом для релокации остается рост дохода — его назвали ключевым фактором 60% опрошенных. 44% готовы сменить регион только при увеличении зарплаты более чем на 50%. Еще по 18% респондентов устроит рост доходов на 31−50% или на 21−30%. Лишь 12% сообщили, что уровень заработной платы не является определяющим фактором.