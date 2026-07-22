Красноярские хирурги впервые выполнили ребенку с ДЦП сложную лапароскопическую операцию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В детском хирургическом центре Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона впервые выполнили малоинвазивную операцию 11-летней девочке с ДЦП.
У пациентки диагностировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и выраженный гастроэзофагеальный рефлюкс. Из-за заболевания содержимое желудка попадало обратно в пищевод, вызывая воспаление, боль и создавая высокий риск развития аспирационной пневмонии.
Как пояснил заведующий детским хирургическим центром Симон Полоян, у детей с ДЦП подобное состояние особенно опасно.
«У ребенка с ДЦП или с неврологическими проблемами степень рефлюкса очень выраженная. Пищевой комок и желудочный сок могут забрасываться до ротоглотки и при этом аспирироваться, то есть вдыхаться в трахею. Это вызывает тяжелейшие аспирационные пневмонии. Это очень распространенная проблема у детей с ДЦП», — отметил врач.
Операцию провели лапароскопическим методом — через несколько небольших проколов. Хирурги выполнили хиатопластику, устранив грыжу, а затем сформировали специальную манжету из тканей желудка по методике Ниссена. Она выполняет роль клапана, препятствующего обратному забросу пищи и желудочного сока в пищевод.
По словам Симона Полояна, вмешательство требовало высокой точности из-за расположения рядом крупных сосудов и других жизненно важных анатомических структур.
Операция прошла успешно, сообщили в краевом минздраве.
В больнице отметили, что это первая подобная лапароскопическая операция, выполненная в учреждении. Новая методика позволит применять малоинвазивное лечение в наиболее сложных клинических случаях, сокращая сроки восстановления пациентов и снижая риск осложнений.