Красноярские хирурги впервые выполнили ребенку с ДЦП сложную лапароскопическую операцию

«У ребенка с ДЦП или с неврологическими проблемами степень рефлюкса очень выраженная. Пищевой комок и желудочный сок могут забрасываться до ротоглотки и при этом аспирироваться, то есть вдыхаться в трахею. Это вызывает тяжелейшие аспирационные пневмонии. Это очень распространенная проблема у детей с ДЦП», — отметил врач.