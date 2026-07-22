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С жителя района имени Лазо взыскали расходы на тушение пожара

Как было установлено, в апреле этого года житель села Петровичи района имени Лазо нарушил правила пожарной безопасности во время сжигания сухой травы, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества. На место выехали пожарные, которые ликвидировали возгорание. Затраты на их выезд составили около 40 тысяч рублей. В связи с этим прокурор района имени Лазо направил.

Как было установлено, в апреле этого года житель села Петровичи района имени Лазо нарушил правила пожарной безопасности во время сжигания сухой травы, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества. На место выехали пожарные, которые ликвидировали возгорание. Затраты на их выезд составили около 40 тысяч рублей. В связи с этим прокурор района имени Лазо направил в суд иск с требованием взыскать с виновника пожара расходы, понесенные при тушении. Суд встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать с ответчика 40 тысяч рублей. Со своей стороны, прокуратура должна проследить за исполнением судебного решения.