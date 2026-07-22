Не все справляются с нагрузкой: педагог рассказал, кому стоит поступать в колледж вместо 10-го класса

Особенно рискованно оставлять в старшей школе тех, кто и раньше еле справлялся с программой, считает блогер. По его словам, если ребенок учился на тройки и с трудом осваивал материал 7−8 классов, в 10-м классе он практически гарантированно выпадает из учебного процесса. И тут даже репетиторы не смогут заполнить большие пробелы в знаниях.