Не все справляются с нагрузкой: педагог рассказал, кому стоит поступать в колледж вместо 10-го класса

Некоторым школьникам вместо 10-го класса лучше сразу поступать в колледж — особенно тем, кто уже определился с будущей профессией. Такое мнение высказал KP.RU известный петербургский педагог и блогер Михаил Богданов.
По мнению учителя, оставаться в 10−11 классах полезно далеко не каждому ребенку. Не все справляются с серьезной нагрузкой в период подготовки к ЕГЭ, когда напряжение достигает пика.
Богданов отмечает, что именно в это время школьная программа усложняется, а учителя вместе с родителями усиливают давление на детей, подчеркивая важность поступления в вуз. В результате у школьников нередко возникает закономерный вопрос: «А зачем всё это нужно?».
Особенно рискованно оставлять в старшей школе тех, кто и раньше еле справлялся с программой, считает блогер. По его словам, если ребенок учился на тройки и с трудом осваивал материал 7−8 классов, в 10-м классе он практически гарантированно выпадает из учебного процесса. И тут даже репетиторы не смогут заполнить большие пробелы в знаниях.
Не имеет смысла продолжать обучение в школе и в тех случаях, когда ребенок уже точно выбрал профессию. Ее он может освоить и в колледже. Как отметил Богданов, для этого достаточно аттестата об основном общем образовании. То же самое касается ситуаций, когда подросток стремится как можно скорее начать зарабатывать самостоятельно.
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