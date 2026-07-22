Указ президента затронет 8 тысяч учителей Хабаровского края

— Указ определяет единые федеральные стандарты поддержки педагогов и будет способствовать привлечению кадров в отрасль. В нашем регионе для учителей, в том числе молодых специалистов, уже действует система мер, которая постоянно расширяется. С 2025—2026 учебного года введены еще две: губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических специальностей и компенсация аренды жилья, — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.