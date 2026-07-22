Указ президента затронет 8 тысяч учителей Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об особом статусе учителей. Документ затронет более 8 тысяч школьных педагогов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Указ определяет единые федеральные стандарты поддержки педагогов и будет способствовать привлечению кадров в отрасль. В нашем регионе для учителей, в том числе молодых специалистов, уже действует система мер, которая постоянно расширяется. С 2025—2026 учебного года введены еще две: губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических специальностей и компенсация аренды жилья, — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
В крае сохраняются и традиционные выплаты для молодых педагогов: единовременное пособие в размере 8 окладов, а также ежемесячные выплаты, которые они получают в течение первых трех лет работы.
С 1 января 2026 года оклады педагогов в регионе увеличены на 25%. Повышение коснулось всех педагогических работников муниципальных и государственных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и краевых учреждений среднего профессионального образования.
Теперь педагогам предоставляется бесплатное дополнительное образование и постоянное методическое сопровождение. За учителями, которые только начинают свое поприще, будет закрепляться наставник на год.
Кроме того, педагоги получают бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, учебным материалам и цифровым библиотекам, созданным за счет бюджета.
Также учителя получили право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы и право бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи раз в месяц.
Педагоги также смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, если речь идет о профессиональной деятельности и защите их прав.