Почти тысячу водителей мототранспорта привлекли к ответственности в Красноярске с апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За четыре месяца мотовзвод красноярского полка ДПС выявил нарушения у более чем 900 водителей мототранспорта и 200 пользователей средств индивидуальной мобильности.
Свыше 250 человек управляли транспортом без водительских удостоверений, еще более 15 находились за рулем в состоянии опьянения.
За этот период зарегистрировано более 190 ДТП с участием мототранспорта. В авариях погибли пять человек, свыше 100 получили травмы. Инспекторы продолжают патрулировать городские улицы и загородные трассы.