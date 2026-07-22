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Почти тысячу водителей мототранспорта привлекли к ответственности в Красноярске с апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За четыре месяца мотовзвод красноярского полка ДПС выявил нарушения у более чем 900 водителей мототранспорта и 200 пользователей средств индивидуальной мобильности.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За четыре месяца мотовзвод красноярского полка ДПС выявил нарушения у более чем 900 водителей мототранспорта и 200 пользователей средств индивидуальной мобильности.

Свыше 250 человек управляли транспортом без водительских удостоверений, еще более 15 находились за рулем в состоянии опьянения.

За этот период зарегистрировано более 190 ДТП с участием мототранспорта. В авариях погибли пять человек, свыше 100 получили травмы. Инспекторы продолжают патрулировать городские улицы и загородные трассы.