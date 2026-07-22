В Красноярском крае стартовали съемки сериала про внедрение офицера ФСБ в секту Виссариона (видео)

«Это отличная возможность для наших актеров и специалистов проявить себя, заявить о своих талантах на всю страну и получить новый импульс для развития карьеры. Кроме того, подобные проекты дают серьезную поддержку малому и среднему бизнесу, который активно задействован в съемочном процессе. И, что особенно значимо, — это продвижение Красноярского края. Мы видим это по высоким рейтингам на стриминговых платформах: зрители погружаются в атмосферу края, и у них появляется желание приехать, чтобы увидеть эти места своими глазами».