В Красноярском крае стартовали съемки сериала про внедрение офицера ФСБ в секту Виссариона (видео)

В Красноярском крае 21 июля начались съемки нового остросюжетного сериала «Один из нас» для НТВ, сообщили в правительстве региона.
Сюжет основан на реальных событиях — офицер ФСБ Андрей Филатов (актер Кирилл Балобан) получает задание внедриться в закрытую религиозную общину «Церковь последнего откровения», обосновавшуюся в сибирской тайге и возглавляемую самопровозглашенным мессией Илларионом. В секте процветают рабский труд, незаконная вырубка леса и золотодобыча. Чтобы добиться расположения ее членов и избежать разоблачения, Филатову предстоит полностью изменить свою жизнь и пройти через серию сложнейших испытаний, а также столкнуться со своими страхами, сомнениями и внутренними конфликтами.
Первый съемочный день начался со старой киношной традиции: разбитой тарелки — на удачу.
Значительная часть съемок пройдет в уникальных природных и живописных локациях региона, в числе которых Дивногорск и поселок Усть-Мана. В проекте в массовых сценах будут задействованы более тысячи местных жителей. Съемочная группа начала работать с некоторыми актерами из Красноярска еще в Санкт-Петербурге, а здесь присоединится еще больше артистов.
Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко отметил, что съемки сериала у нас — это важное событие не только для киноиндустрии, но и для региона в целом:
«Это отличная возможность для наших актеров и специалистов проявить себя, заявить о своих талантах на всю страну и получить новый импульс для развития карьеры. Кроме того, подобные проекты дают серьезную поддержку малому и среднему бизнесу, который активно задействован в съемочном процессе. И, что особенно значимо, — это продвижение Красноярского края. Мы видим это по высоким рейтингам на стриминговых платформах: зрители погружаются в атмосферу края, и у них появляется желание приехать, чтобы увидеть эти места своими глазами».
Режиссер-постановщик Денис Нейманд рассказал, что перед командой стоит задача органично вписать уникальную природу Красноярского края в драматургию остросюжетной истории:
«Мы планируем снимать в лесах и тайге, у горных рек, покажем красивые и узнаваемые места региона, а также локации, которые станут для зрителей настоящим открытием. Для нас очень важно, чтобы природа Красноярского края стала не просто фоном, а полноценной частью истории. Мы также рассчитываем на поддержку профильных специалистов, чьи консультации помогут сделать происходящее на экране максимально достоверным».
Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке «Енисей кино» и «Сибирь Триикс Медиа». Съемки в Красноярском крае продлятся до середины сентября, премьера сериала состоится на НТВ.