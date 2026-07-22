Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 22 июля 2026 года.
Для Овнов будет ошибкой строить большие планы и рассчитывать на легкие победы. Многое складывается не так, как им хотелось бы. Чаще обычного будут возникать семейные разногласия, а некоторые представители знака обидятся на родственников. Окружающие будут настроены по отношению к Овнам критично.
Тельцам следует проявить осторожность в делах, за которые они только собираются взяться. Им не стоит идти на поводу у окружающих, которые настроены критически в их отношении. Кто-то попытается использовать представителей знака и их идеи в своих интересах.
Близнецам рекомендуется отложить на потом важные дела и обсуждение серьезных вопросов. Сейчас для этого наступило неблагоприятное время. Они могут неправильно расставить приоритеты и будут доверять тем, кто не заслуживает этого.
У Раков день будет не так уж и плох, но они могут испортить его самостоятельно, если станут ссориться со всеми вокруг. Поводы для разногласий возникать будут часто. Особенно трудно будет поладить с людьми, которые прежде понимали представителей знака чуть ли не с полуслова.
Львам следует вести беседы и переговоры в конструктивном ключе. Такой подход позволит не только избежать обид, но и найти решение, которое устроит всех. В самые напряженные моменты выручить может чувство юмора представителей знака. Оно же поможет наладить отношения с новыми людьми.
Девам нужно сохранять самообладание, несмотря на то что это будет нелегко. Стоит утратить его хоть на минуту, и они начнут совершать один ложный шаг за другим. Рекомендуется избегать пустых разговоров и долгих споров. Эмоциональная поддержка для представителей знака сейчас будет важна.
Весам будет трудно смотреть на вещи реально. Они верят в то, во что хотят, и тем самым запутывают и себя, и окружающих. Следует обратить внимание на то, что многие сегодняшние события будут напоминать те, что уже происходили. Не стоит повторять своих ошибок. Решения, принятые в спешке, не будут верными.
Сейчас Скорпионов смогут порадовать даже малознакомые люди. Занятые в сфере интеллектуального труда смогут вывести свою работу на новый уровень. В вечерние часы будет возможность получить подарки. Они не будут дорогими, но точно порадуют.
Стрельцов ожидает благоприятный день для общения. Они получат поддержку, на которую даже не рассчитывали. Не исключено, что благодаря этому решатся проблемы, которые не давали им покоя. Будет полезно посещать светские мероприятия. Кроме того, даже слухи и сплетни могут оказаться полезными.
В случае Козерогов все будет складываться удачно. Они сохраняют оптимизм, а сейчас это едва ли не самое главное условие успеха во многих делах. Хорошо будут складываться поездки, даже если они не были запланированы ранее. В дороге получится встретить интересных людей, у которых многому можно поучиться.
Водолеям будет очень трудно сохранять равновесие и не нервничать по пустякам. Они хорошо знают, чего хотят добиться, и готовы пойти на многое ради этого. Но найти верный путь к цели удастся не сразу. Не стоит бросать дело, если представители знака допустили ошибку. Также они могут заметить, что окружающие сейчас чаще будут им мешать, чем помогать.
Рыбы будут очень легко терять душевное равновесие и злиться из-за пустяков. Окружающим будет трудно иметь с ними дело, и многие предпочтут просто держаться подальше. Представителям знака не всегда удается разобраться в собственных эмоциях. Но все изменится к лучшему, как только они возьмут себя в руки, передает «Российская газета».