Жительница Биробиджана перевела мошенникам почти 36 тысяч рублей за аренду квартиры

В УМВД России по ЕАО напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при совершении онлайн-платежей. Не стоит переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные собеседники, даже если они выглядят как официальные сайты платёжных систем. Оплачивать услуги рекомендуется только на проверенных ресурсах и после личного осмотра жилья. Если вас просят внести предоплату за квартиру, которую вы не видели, это повод насторожиться.