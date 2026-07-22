Чертову дюжину лосей встретили в заповеднике на юге Красноярского края

В Саяно-Шушенском заповеднике в ходе экспедиции в гольцовую зону научные сотрудники зафиксировали рекордно крупную группу лосей из 13 особей. Это самая многочисленная группа сохатых, встреченная за всю историю наблюдений. Символично, что событие произошло в год 50-летия заповедника, — отметили в пресс-службе Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор». Группа животных была замечена на труднодоступном участке — озере Маралье. Лоси встретились буквально в первый же день работы на озере Маралье. Сначала мы заметили 11 особей, а затем к ним присоединились еще двое. Животные спасались на озере от жары и назойливого гнуса. Кроме того, в озере растут лакомые для лосей водоросли. Нам удалось снять, как они ныряли за растительностью и с аппетитом поедали ее, — рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев. Лоси обычно живут поодиночке или держатся группами из матери и детенышей. По мнению специалистов, скопление возле водоема сразу 13 особей, большая часть из которых взрослые, вызвана сочетанием погодных факторов и обилия насекомых. В экспедиции участвовали научные сотрудники Объединенной дирекции и представители Хакасского республиканского отделения Русского географического общества. Полученные фото- и видеоматериалы пополнят научный архив для изучения популяции крупных копытных на заповедной территории Западного Саяна, подчеркнули в Объединенной дирекции.