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Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре был эвакуирован

В ночь на 22 июля эвакуирован логистический центр Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском логистическом центре Wildberries проведена эвакуация в ночь на среду 22 июля. Об этом информирует пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«Логистический комплекс компании в Краснодаре эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — сказано в релизе, который компания опубликовала в Telegram-канале.

Позднее в оперштабе региона сообщили, что из-за падения БПЛА загорелся складской комлекс.

Напомним, утром 18 июля БПЛА ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске (7 погибших, 25 раненых) и Электростали (1 погибший, 37 раненых).

Тем временем на Ставрополье отражают атаку БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска.

Напомним, в четырех российских аэропортах ночью 22 июля ввели ограничения на полеты. Нк принимает и не отправляет авиарейсы петербургский аэропорт Пулково. Помимо Пулково, меры безопасности усилили также в аэропортах Пскова, Краснодара и Калуги.

Также сообщалось, что опасность БПЛА объявили в Ленинградской области.

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