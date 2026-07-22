Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре был эвакуирован

В Краснодарском логистическом центре Wildberries проведена эвакуация в ночь на среду 22 июля. Об этом информирует пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
«Логистический комплекс компании в Краснодаре эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — сказано в релизе, который компания опубликовала в Telegram-канале.
Позднее в оперштабе региона сообщили, что из-за падения БПЛА загорелся складской комлекс.
Напомним, утром 18 июля БПЛА ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске (7 погибших, 25 раненых) и Электростали (1 погибший, 37 раненых).
Тем временем на Ставрополье отражают атаку БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска.
Напомним, в четырех российских аэропортах ночью 22 июля ввели ограничения на полеты. Нк принимает и не отправляет авиарейсы петербургский аэропорт Пулково. Помимо Пулково, меры безопасности усилили также в аэропортах Пскова, Краснодара и Калуги.
Также сообщалось, что опасность БПЛА объявили в Ленинградской области.