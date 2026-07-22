Коллега рассказал о последнем фильме, в котором снялся умерший актер Чигров

«У нас было много разных показов фестивальных, фильм достаточно успешный, вручались награды, — отметила Помозова. — Есть такой фестиваль — “Кино без барьеров”, он посвящён жизни людей с инвалидностью, с ограничениями по здоровью. И этот фильм, “Лялечка”, где у Юрия Борисовича главная роль, получил большой отклик у зрителей, потому что подняли очень важную социальную тему. Там не стали заострять внимание на диагнозе — можно рассматривать и как деменцию, и как состояние после инсульта».