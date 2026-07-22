Коллега рассказал о последнем фильме, в котором снялся умерший актер Чигров

В возрасте 77 лет ушёл из жизни российский актёр театра и кино Юрий Чигров, известный зрителям по сериалам «Глухарь», «След», «Пятницкий» и многим другим. Последней киноработой артиста стала главная роль в короткометражном фильме «Лялечка» (2025 год) режиссёра Стаса Табунова. В эксклюзивном комментарии aif.ru актриса Ирина Помозова, снимавшаяся с Чигровым в этой картине, поделилась воспоминаниями о коллеге.
Фильм «Лялечка» — это 15-минутная игровая короткометражка о пожилом мужчине Жоре (Юрий Чигров), который много лет ухаживает за больной женой. Картина уже получила признание на нескольких фестивалях, включая «Кино без барьеров», а также православный кинофестиваль «Лучезарный Ангел».
«У нас было много разных показов фестивальных, фильм достаточно успешный, вручались награды, — отметила Помозова. — Есть такой фестиваль — “Кино без барьеров”, он посвящён жизни людей с инвалидностью, с ограничениями по здоровью. И этот фильм, “Лялечка”, где у Юрия Борисовича главная роль, получил большой отклик у зрителей, потому что подняли очень важную социальную тему. Там не стали заострять внимание на диагнозе — можно рассматривать и как деменцию, и как состояние после инсульта».
По словам актрисы, Чигров блестяще справился с этой сложной ролью: «Юрий Борисович великолепно справился с задачей. Он абсолютно потрясающий актёр, очень органичный, настоящий, реальный, редкий».
Помозова призналась, что за время работы над фильмом они успели подружиться. Актриса с теплотой вспоминала человеческие качества своего коллеги. Чигров, несмотря на свой возраст и огромную нагрузку как исполнителя главной роли, всегда находил время для окружающих.
«Помимо того, что это великолепнейший актёр — редкий, самобытный, — он очень поддерживал на площадке, вникал во всё. Человек большой энергии был, большого энтузиазма. Это человек из того старого поколения, которое уже, знаете, как вымирающий вид. Таких уже практически единицы остались, без преувеличения. И особенно очень жаль, когда таких люди уходят», — сказала актриса.
Ярким моментом для Помозовой стало выступление Чигрова на премьерном показе «Лялечки».
«Был закрытый показ фильма, и тогда я, наверное, видела его в последний раз. Он вышел на сцену и спел песню. Такое проникновенное исполнение — просто реально, от души — редко услышишь. Человек выкладывался во всём — и в человеческих качествах, и в профессиональных», — поделилась актриса.
Помозова также рассказала, что они планировали совместную работу в новом проекте, однако этим планам не суждено было сбыться.
«Мы могли с ним сыграть ещё в одном фильме — его бы туда сто процентов утвердили. Я даже писала ему сообщение, но оно так и осталось без ответа. Видимо, он не мог его прочесть… Скорее всего, “Лялечка” стала последней киноработой Юрия Борисовича», — сказала актриса.
Как сообщалось, Чигров умер 20 июля на 78-м году жизни. Причиной смерти стал рак.
Юрий Чигров родился 6 сентября 1948 года. Окончил Школу-студию МХАТ в 1976 году (курс П. Массальского). Был актёром Московского экспериментального театра-студии под руководством Г. Юденича. Его фильмография насчитывает 34 проекта.
Экранный дебют артиста состоялся вскоре после окончания театрального училища — в 1978 году. Первой работой стала роль в комедии «Безбилетная пассажирка».
Наиболее запоминающимися ролями Чигрова стали участие в сериалах «След», «Глухарь» и «Адвокат». Также в фильмографии Юрия значатся картины «Хоккейные игры», «Бессонница», «Частица Вселенной» и другие.