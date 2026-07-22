Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Минусинска высудил у продавца почти 50 тысяч рублей за вилочное масло

Суд в Красноярском крае помог покупателю получить почти 50 тысяч рублей за масло.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске завершилась тяжба между местным жителем и индивидуальным предпринимателем, которая началась после заказа через интернет: мужчина купил на сайте десять литров вилочного масла за 29 990 рублей. Напомним, это специализированная гидравлическая жидкость для телескопических вилок мотоциклов, скутеров и другой мототехники. Товар ему привезли, однако покупатель передумал и решил воспользоваться правом на отказ от дистанционной покупки, которое гарантирует закон. Почему это обернулось судебным иском, и как действовать в подобных случаях рассказали 22 июля в Роспотребнадзоре.

На практике вернуть деньги покупателю оказалось непросто. Продавец никак не реагировал на законные требования покупателя. Переговоры зашли в тупик, и тогда мужчина попросил помощи в Управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства бесплатно проконсультировал его и помогли подготовиться к суду.

Судья встал на сторону потребителя. Общая сумма, которую теперь должен выплатить предприниматель, составила без малого 50 тысяч рублей. В неё вошли полная стоимость не пригодившегося масла (29 900 рублей), штраф в размере 16 665 рублей, еще три тысячи за моральный вред и 430 рублей в счет возмещения убытков. Решение уже вступило в законную силу, так что продавцу придется раскошелиться.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше