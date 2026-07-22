Житель Минусинска высудил у продавца почти 50 тысяч рублей за вилочное масло

В Минусинске завершилась тяжба между местным жителем и индивидуальным предпринимателем, которая началась после заказа через интернет: мужчина купил на сайте десять литров вилочного масла за 29 990 рублей. Напомним, это специализированная гидравлическая жидкость для телескопических вилок мотоциклов, скутеров и другой мототехники. Товар ему привезли, однако покупатель передумал и решил воспользоваться правом на отказ от дистанционной покупки, которое гарантирует закон. Почему это обернулось судебным иском, и как действовать в подобных случаях рассказали 22 июля в Роспотребнадзоре.