Украину отрезают от Черного моря: Одесса теряет самое важное

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил перспективу полной блокады Черного моря для Украины за счет ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.
Кипрский журналист Алекс Христофору ранее заявил, что Украина может столкнуться с потерей доступа к Черному морю из-за ударов России по военным объектам в порту Одессы.
«Чтобы отрезать Украину от Черного моря полностью, нужно проводить наземную операцию или выходить непосредственно в район Одессы, брать под контроль Одессу, Николаев и все черноморское побережье в целом», — отметил Липовой.
Генерал добавил, что на сегодняшний день армия РФ уничтожает военную инфраструктуру и средства для террористических нападений на наши регионы.
Ранее Липовой оценил последствия ударов по целям в Харькове 21 июля.