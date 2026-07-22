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Украину отрезают от Черного моря: Одесса теряет самое важное

Генерал-майор Липовой оценил шансы Украины остаться у черноморских берегов в Одессе. Хватит ли ударов по портам, чтобы перекрыть морской коридор поставок оружия НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил перспективу полной блокады Черного моря для Украины за счет ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

Кипрский журналист Алекс Христофору ранее заявил, что Украина может столкнуться с потерей доступа к Черному морю из-за ударов России по военным объектам в порту Одессы.

«Чтобы отрезать Украину от Черного моря полностью, нужно проводить наземную операцию или выходить непосредственно в район Одессы, брать под контроль Одессу, Николаев и все черноморское побережье в целом», — отметил Липовой.

Генерал добавил, что на сегодняшний день армия РФ уничтожает военную инфраструктуру и средства для террористических нападений на наши регионы.

Ранее Липовой оценил последствия ударов по целям в Харькове 21 июля.

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