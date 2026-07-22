Духовно-патриотические сборы «Свои» для подростков завершились в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершились духовно-патриотические сборы «Свои». Участники смены — 27 подростков от 14 до 17 лет, стоящие на различных видах учета. Подростки освоили полезные навыки, работали в команде и пробовали себя в новых направлениях — от управления БПЛА и автомеханики до оказания первой помощи. Занятия проходили на базе Молодежного военно-патриотического центра в селе Воронежское-3 Хабаровского района. «Часто внешние обстоятельства изменить одному очень сложно, но выбор пути и работа над собой всегда зависят от нас. Проект “СВОИ” создает атмосферу искреннего доверия, становясь для ребят надежным ориентиром. Мы даем конкретные инструменты для осознанной внутренней трансформации. Дисциплина и тактика закаляют характер, профориентация открывает путь к призванию, а поддержка психологов дает опору в сложные моменты», — отметила председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева. В рамках смены подростки встретились с участниками СВО, ветеранами ФСБ, спасателями, представителями Центра профилактики терроризма и пограничной службы и со священником отцом Евгением. Также участники прошли тесты на нейропрофилирование и написали письма себе в будущее, сформулировав в них цели, дав себе обещания и зафиксировав в то, что хотели бы сохранить в себе.