Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

В РФ предложили ввести предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила ввести в России предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом, которая будет наглядно информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм.

Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Просим рассмотреть возможность использования предупредительной маркировки пищевой продукции в качестве дополнительного механизма информирования потребителей о содержании значимых нутриентов, в том числе применительно к продукции, содержащей пальмовое масло», — сказано в письме.

Лещинская подчеркнула, что предложенная маркировка не будет делить продукты на «полезные» и «вредные»: она лишь даст покупателю объективную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор. Такой подход, по ее словам, соответствует позиции Минздрава об отсутствии в законодательстве понятия «вредное питание».

Также общественники предложили усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, прежде всего в детском питании.

В обращении рассказывается, что эти соединения, как образующиеся при высокотемпературной переработке растительных масел, обладают канцерогенными свойствами.

Кроме того, «Здоровое Отечество» просит включить своих представителей в профильные рабочие группы и экспертные советы, которые занимаются вопросами качества и безопасности пищевой продукции.

Ранее, как напоминает Лещинская в письме, по инициативе Володина на федеральном уровне уже были отменены налоговые льготы для пальмового масла и усилена ответственность за фальсификацию молочной продукции.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше