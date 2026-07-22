В России предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

Лещинская подчеркнула, что предложенная маркировка не будет делить продукты на «полезные» и «вредные»: она лишь даст покупателю объективную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор. Такой подход, по ее словам, соответствует позиции Минздрава об отсутствии в законодательстве понятия «вредное питание».