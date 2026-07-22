В России предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила ввести в России предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом, которая будет наглядно информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм.
Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим рассмотреть возможность использования предупредительной маркировки пищевой продукции в качестве дополнительного механизма информирования потребителей о содержании значимых нутриентов, в том числе применительно к продукции, содержащей пальмовое масло», — сказано в письме.
Лещинская подчеркнула, что предложенная маркировка не будет делить продукты на «полезные» и «вредные»: она лишь даст покупателю объективную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор. Такой подход, по ее словам, соответствует позиции Минздрава об отсутствии в законодательстве понятия «вредное питание».
Также общественники предложили усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, прежде всего в детском питании.
В обращении рассказывается, что эти соединения, как образующиеся при высокотемпературной переработке растительных масел, обладают канцерогенными свойствами.
Кроме того, «Здоровое Отечество» просит включить своих представителей в профильные рабочие группы и экспертные советы, которые занимаются вопросами качества и безопасности пищевой продукции.
Ранее, как напоминает Лещинская в письме, по инициативе Володина на федеральном уровне уже были отменены налоговые льготы для пальмового масла и усилена ответственность за фальсификацию молочной продукции.