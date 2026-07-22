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В Красноярский край ввезли почти 160 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль партии инкубационных яиц, поступивших из Узбекистана на одну из птицефабрик региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль партии инкубационных яиц, поступивших из Узбекистана на одну из птицефабрик региона.

В регион было ввезено 157 320 инкубационных яиц кур, предназначенных для дальнейшего выращивания птицы. Перед допуском к использованию продукция прошла обязательные лабораторные исследования на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит.

В Россельхознадзоре отметили, что с начала 2026 года в Красноярский край из Республики Узбекистан уже импортировано 10 партий инкубационных яиц. Общий объем поставок составил почти 1,4 млн штук.