Девушка потеряла 36 тысяч при попытке арендовать квартиру в Биробиджане

20-летняя местная жительница нашла объявление в крупном агрегаторе недвижимости, связалась с «собственником», который предложил перейти в сторонний мессенджер. Злоумышленник прислал ссылку на фишинговый ресурс, визуально копирующий платежный сервис. Девушка перевела 26 тысяч рублей. Затем собеседник сообщил о техническом сбое и убедил ее сделать еще один платеж — 9 999 рублей для «разблокировки» перевода. После получения денег «арендодатель» перестал выходить на связь. Полиция установила, что реальный собственник квартиру не сдает, а фотографии, вероятно, скопированы из старых объявлений. Возбуждено уголовное дело.