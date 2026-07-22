Черный список целей: ответ за атаки на РФ настиг Харьков и Одессу

«Пока продолжаются поставки дронов из-за границы, противник может массово применять их против нашей инфраструктуры, в том числе гражданской. Это неизбежно будет сказываться. Поэтому наша армия каждый день наращивает удары. Бьёт и по самим поставкам, причём не только по тем, что идут из одесских портов и в порты, но и с другого направления — из Польши», — заявил эксперт.