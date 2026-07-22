Черный список целей: ответ за атаки на РФ настиг Харьков и Одессу

В ночь на 21 июля украинские формирования предприняли одну из самых масштабных попыток ударить по гражданской инфраструктуре России. География атаки охватила 11 регионов — от Крыма и Кубани до Московской области и Владимира. Только по официальным данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 209 беспилотников самолётного типа. Параллельно вскрылись ключевые маршруты запусков. Военное командование РФ наращивает удары по системе снабжения ВСУ.
Морской плацдарм и Харьков.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии aif.ru детально описал логистику ночных атак. По его словам, значительная часть ударов по Краснодарскому краю наносится с гражданских судов, скрытно маневрирующих в акватории Чёрного моря, а также с материковых территорий, подконтрольных ВСУ.
«Думаю, что многие запуски дронов на Краснодарский край производятся с судов, по которым армия России сейчас наносит удары. С Чёрного моря подходят поближе, чтобы побольше боевую нагрузку на беспилотники поставить. Также пуски ведутся с оккупированной части Херсонской области, отчасти Запорожской. По ночам выходят, запускают, а дальше беспилотники идут, огибая Крым, непосредственно на терминалы и объекты на Черноморском побережье», — заявил Дандыкин.
Он подчеркнул: насыщенная противодронная защита Крыма вынуждает часть аппаратов менять курс, но противник всё равно пытается прорваться к целям на побережье. В Ейске, например, число пострадавших выросло до трёх человек, повреждены семь домовладений и два автомобиля.
Ростовскую область, по оценке эксперта, накрывают в основном с Харьковского направления.
«Если говорить о Ростове, то объективно беспилотники запускают из Харьковской области. Оттуда летят и на Белгород. Есть ещё один путь: дроны могут идти через Азовское море и заходить на Ростов через Таганрог», — пояснил Дандыкин.
Такой манёвр позволяет варьировать направления, пытаясь обойти российскую ПВО. В Милютинском районе из-за падения обломков загорелся лес, угрозы населённым пунктам нет.
Отдельно эксперт коснулся удара по Владимиру, где беспилотник врезался в многоквартирный дом. По его информации, для столь глубокого тыла противник задействовал северные плацдармы — Черниговскую и Сумскую области.
«Работают в основном дронами типа “Лютый”, а также БПЛА среднего радиуса, есть такие, что способны преодолеть до 800 километров. Это касается и Подмосковья», — уточнил он.
Жильцов в атакованной квартире не было, пострадавших удалось избежать.
209 уничтоженных целей.
Несмотря на размах налёта, основная масса воздушных средств была нейтрализована. По данным Минобороны, за ночь российские военные сбили 209 украинских беспилотников самолётного типа. Перехваты и ликвидация прошли в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областях, в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
К сожалению, террористическая тактика не обошлась без жертв. В Белгородской области за минувшие сутки из-за атак ВСУ погибли девять человек, 77 получили ранения, среди них — один ребёнок, есть тяжелораненые. В Брянской области пострадали три человека, в Токмаке Запорожской области вражеский дрон атаковал женщину на самокате. Эти потери — прямая цена продолжающихся западных поставок вооружений киевскому режиму.
Охота на логистику ВСУ и Запада.
Дандыкин подчеркнул: массированные атаки продолжатся до тех пор, пока противник получает беспилотники из-за рубежа. И действенным ответом России становится наращивание огневого поражения всех логистических цепочек ВСУ — причём уже сейчас.
«Пока продолжаются поставки дронов из-за границы, противник может массово применять их против нашей инфраструктуры, в том числе гражданской. Это неизбежно будет сказываться. Поэтому наша армия каждый день наращивает удары. Бьёт и по самим поставкам, причём не только по тем, что идут из одесских портов и в порты, но и с другого направления — из Польши», — заявил эксперт.
Таким образом, зеркальным ответом на ночную волну дронов становится методичное уничтожение военных грузов не только в момент прибытия на Украину, но и на маршрутах доставки из Европы. По словам Дандыкина, работа идёт непрерывно, и ночной перехват 209 целей — лишь видимая часть системной обороны, которая всё плотнее сжимает кольцо вокруг источников террора.