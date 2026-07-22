Фестиваль «Поехали» собрал около 3 тысяч зрителей в Комсомольске-на-Амуре

На набережной Комсомольска-на-Амуре прошел фестиваль уличной культуры и спорта «Поехали». Мероприятие собрало более 150 участников и около 3 тысяч гостей. Фестиваль провели в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В программу вошли BMX, скейтбординг, самокат, стритбол, воркаут, брейкинг, хип-хоп, диджеинг, граффити и скалолазание. Эксперты федерального уровня оценивали мастерство участников. Среди приглашенных экспертов — райдер BMX Игорь Соколов из Москвы, скейтер Руслан Ершов из Владивостока, хореограф Денис Баранов, брейкдансер Вячеслав Баранов и райдер на самокате Илья Кузьминов. «Организация фестиваля очень порадовала. Чем больше у ребят будет возможностей выезжать в другие города и обмениваться опытом, тем быстрее будет расти их уровень. Молодежь здесь активная и заинтересованная», — отметил Игорь Соколов. Отдельным событием стало создание граффити-райтерами арт-объекта на фасаде Дома молодежи в стилистике дружбы народов.