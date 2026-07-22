Омичей ждёт шестидневная рабочая неделя в феврале

Ближайшая шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале 2027 года. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Рабочими станут дни с 15 по 20 февраля включительно. При этом суббота, 20 февраля, будет предпраздничной, поэтому продолжительность смены сократят на один час.
После шестидневки россияне получат три выходных подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества — 21, 22 и 23 февраля.
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