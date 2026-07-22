В Крыму с помощью Москвы обустроят более 100 общественных и дворовых территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Более 100 общественных и дворовых территорий будут обустроены в Республике Крым в 2026 году благодаря помощи правительства Москвы на сумму более 1,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
«В 2026 году в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым запланировано финансирование в объеме 1,431 млрд рублей [на благоустройство] 28 общественных территорий, 81 — дворовой территории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках шефской помощи правительством Москвы в благоустройство Республики Крым уже вложено более 14 млрд рублей. Средства были расходованы на благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство детских площадок, площадок для сбора твердых коммунальных отходов, а также приобретение спецтехники.
Соглашение между правительствами Москвы и Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано в 2016 году. В соответствии с программой сотрудничества республика получила межбюджетных трансфертов на сумму 58,4 млрд рублей, которые пошли на благоустройство, закупку транспорта, в том числе и коммунального. Позже программу сотрудничества продлили до 2028 года, она предусматривает выделение дополнительного финансирования в размере 9,3 млрд рублей, в том числе на 2026 год — 3,3 млрд рублей.
В целом с 2020 года объем поддержки составит 67,9 млрд рублей. Средства пойдут на строительство новых сетей газоснабжения, обновление наземного пассажирского транспорта, модернизацию госучреждений здравоохранения и др.