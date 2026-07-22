В Крыму с помощью Москвы обустроят более 100 общественных и дворовых территорий

Соглашение между правительствами Москвы и Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано в 2016 году. В соответствии с программой сотрудничества республика получила межбюджетных трансфертов на сумму 58,4 млрд рублей, которые пошли на благоустройство, закупку транспорта, в том числе и коммунального. Позже программу сотрудничества продлили до 2028 года, она предусматривает выделение дополнительного финансирования в размере 9,3 млрд рублей, в том числе на 2026 год — 3,3 млрд рублей.