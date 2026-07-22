В Приморье медики спасли будущую маму и малыша

В поселке Ливадия Приморья беременная жительница Иркутской области, находившаяся на отдыхе, ощутила острую боль и повышение температуры. Медики Находкинской городской больницы, куда была доставлена женщина, провели обследование и обнаружили гнойный аппендицит, требующий немедленного хирургического вмешательства. Операцию осложняло смещение аппендикса из-за увеличенной матки.
Врачи приняли решение провести малоинвазивную лапароскопическую операцию. Она прошла успешно: хирурги удалили воспаленный аппендикс и стабилизировали состояние пациентки.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, а ее беременность развивается без осложнений.