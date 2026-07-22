Не спасли в Турции: стало известно, как умер актёр из «Глухаря» Чигров

«Юрий Борисович — добрый человек, хороший поэт и замечательный актёр. Царствие ему Небесное! В жизни видела его только два раза в Центре дома литераторов (ЦДЛ). Мы познакомились в буфете на встрече членов Международной академии русской словесности. Там мы и обменялись телефонами. В последнее время он жил у дочери в Турции, о чём мне сам сообщил», — рассказала Зрелова.