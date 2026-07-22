Не спасли в Турции: стало известно, как умер актёр из «Глухаря» Чигров

20 июля 2026 года остановилось сердце талантливого российского актёра Юрия Чигрова. Он ушёл на 78-м году жизни, оставив после себя десятки ярких ролей в любимых народом сериалах и одну, возможно, самую пронзительную киноработу, увидевшую свет незадолго до его смерти. Причиной ухода артиста, как стало известно, стала онкология четвёртой стадии, с которой он мужественно боролся до последних дней.
Юрий Чигров родился 6 сентября 1948 года. Окончив Школу-студию МХАТ в 1976 году на курсе Павла Массальского, он служил в Московском экспериментальном театре-студии под руководством Геннадия Юденича. Дебютировав на экране в 1978 году в комедии «Безбилетная пассажирка», за свою карьеру Чигров исполнил роли в 34 проектах, среди которых особенно полюбились зрителям «Глухарь», «След», «Адвокат», «Хоккейные игры» и «Бессонница».
Лечился в Турции.
Коллеги актёра раскрыли подробности его жизни в последние месяцы. Алексей Шилин, работавший с Чигровым ещё в начале 70-х в Экспериментальном театре, в эксклюзивной беседе рассказал, что почти полгода артист провёл в Турции, где проходил лечение, полностью оплаченное его дочерью.
«Последние полгода он жил и лечился в Турции. Всё оплачивала его дочь. Мы с ним 40 лет не общались. Он мне сам позвонил два месяца назад, и мы поговорили. Вспоминали прошлое», — поделился Шилин.
Тёплыми воспоминаниями об актёре поделилась и знакомая актёра Татьяна Зрелова. Она познакомилась с Чигровым в Центральном доме литераторов и запомнила его как добрейшего человека и замечательного поэта.
«Юрий Борисович — добрый человек, хороший поэт и замечательный актёр. Царствие ему Небесное! В жизни видела его только два раза в Центре дома литераторов (ЦДЛ). Мы познакомились в буфете на встрече членов Международной академии русской словесности. Там мы и обменялись телефонами. В последнее время он жил у дочери в Турции, о чём мне сам сообщил», — рассказала Зрелова.
Прощание в Суздале.
О том, где найдёт последний приют актёр, рассказала его племянница Анна Чигрова. Церемония прощания пройдёт в Суздале.
«Мой дядя скончался после продолжительной болезни, с которой мужественно боролся в последние годы. К счастью, он провёл это время в окружении и при поддержке самых родных и близких. Дядя Юра будет похоронен в Суздале», — сказала Анна.
Собеседница издания подчеркнула, что даже на фоне тяжёлого недуга Чигров не прекращал творить. Он писал стихи и пьесы, записывал песни. Его последней большой мечтой, по словам племянницы, оставалась песня «Весна Победы», написанная в память об ушедших героях Родины.
«Он мечтал, чтобы его песня “зазвучала в эфире”. Нам будет очень не хватать его голоса, его стихов, его любви. Но память о нём будет всегда согревать наши сердца», — поделилась Анна Чигрова.
Последняя роль в «Лялечке».
Вероятно, последним фильмом, в котором сыграл Юрий Чигров, стал 15-минутная игровая короткометражке «Лялечка» (2025 год) режиссёра Стаса Табунова. В этой трогательной истории о пожилом мужчине по имени Жора, годами ухаживающем за больной женой, артист продемонстрировал всю глубину своего таланта. Фильм уже завоевал признание на престижных фестивалях, включая «Кино без барьеров» и православный киносмотр «Лучезарный Ангел», получив мощный зрительский отклик.
Актриса Ирина Помозова, снимавшаяся с Чигровым в «Лялечке», в комментарии aif.ru назвала его человеком из «вымирающего вида» — представителем той старой гвардии, где безраздельно царили профессионализм и искренность.
«Юрий Борисович великолепно справился с задачей. Он абсолютно потрясающий актёр, очень органичный, настоящий, реальный, редкий. Человек большой энергии был, большого энтузиазма. Таких уже практически единицы остались, без преувеличения. И особенно очень жаль, когда такие люди уходят», — сказала она.
Помозова с теплотой вспомнила закрытый премьерный показ, где Чигров вышел на сцену и проникновенно, от души спел песню, в очередной раз выложившись до конца.
По её словам, они планировали совместную работу в новом проекте, но этим планам уже не суждено сбыться. Отправленное актёру сообщение так и осталось без ответа: вероятно, сил прочесть его уже не было.
«Скорее всего, “Лялечка” стала последней киноработой Юрия Борисовича», — заключила актриса.
Память о Юрии Чигрове — разноплановом артисте, поэте и человеке невероятной душевной щедрости — останется в его ролях, песнях и сердцах всех, кому посчастливилось знать его лично или видеть на экране.