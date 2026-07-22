В ЕГРН внесли сведения о деревне Шуточкино и еще 55 населенных пунктах Красноярского края

Как сообщили в региональном управлении Росреестра, в июне сведения были внесены по населенным пунктам, расположенным в десяти муниципальных округах края. Среди них есть населенные пункты с необычными и запоминающимися названиями — Тайна, Ганина гарь, Мокруша, Сухое Озеро, Бедоба, Кумыри, Беляки и деревня Шуточкино.