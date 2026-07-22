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В ЕГРН внесли сведения о деревне Шуточкино и еще 55 населенных пунктах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах еще 56 населенных пунктов Красноярского края. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Национальная система пространственных данных».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах еще 56 населенных пунктов Красноярского края. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Национальная система пространственных данных».

Как сообщили в региональном управлении Росреестра, в июне сведения были внесены по населенным пунктам, расположенным в десяти муниципальных округах края. Среди них есть населенные пункты с необычными и запоминающимися названиями — Тайна, Ганина гарь, Мокруша, Сухое Озеро, Бедоба, Кумыри, Беляки и деревня Шуточкино.

По данным на начало июля 2026 года, в ЕГРН уже внесены координаты границ 1 014 из 1 714 населенных пунктов Красноярского края. Таким образом, сведения о границах содержатся почти для 60% населенных пунктов региона.

«Мы последовательно формируем полный и достоверный реестр границ: от отдельных земельных участков до муниципальных образований. Четкие границы исключают земельные споры, упрощают градостроительное планирование и делают оборот недвижимости прозрачнее», — цитируют коллеги с сайта gnkk.ru руководителя управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяну Голдобину.