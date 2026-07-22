Глава района имени Лазо Александр Кох получил медаль «За доблесть в СВО»

— Убывали мы в конце октября, с нами убыло 7 человек именно от правительства Хабаровского края. Один из нас продлил контракт, а остальные вернулись к своим должностям и обязанностям. Там нет такого: хочу — делаю, хочу — не делаю. Задача поступает в любое время суток, и надо ее выполнять. Я стал лучше относиться к людям, к товариществу, весь опыт буду применять на благо наших жителей. «БАРС-8 Хабаровск» — это один из лучших отрядов, где бойцы очень активно идут в наступление на запорожском направлении, а не отсиживаются в тылу, — рассказал Александр Кох.