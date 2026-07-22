Глава района имени Лазо Александр Кох получил медаль «За доблесть в СВО»

Глава района имени Лазо в Хабаровском крае Александр Кох награжден медалью «За доблесть в специальной военной операции». В октябре 2025 года он добровольно отправился на фронт, подписав контракт с отрядом «БАРС-8 Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главой района Александр Кох был избран в апреле 2022 года. После полугодовой отставки в связи с участием в специальной военной операции он вернулся на должность руководителя муниципалитета в 2026 году.
— Убывали мы в конце октября, с нами убыло 7 человек именно от правительства Хабаровского края. Один из нас продлил контракт, а остальные вернулись к своим должностям и обязанностям. Там нет такого: хочу — делаю, хочу — не делаю. Задача поступает в любое время суток, и надо ее выполнять. Я стал лучше относиться к людям, к товариществу, весь опыт буду применять на благо наших жителей. «БАРС-8 Хабаровск» — это один из лучших отрядов, где бойцы очень активно идут в наступление на запорожском направлении, а не отсиживаются в тылу, — рассказал Александр Кох.
Как отметили в пресс-службе администрации района имени Лазо, бойцы отряда успешно выполняют ряд различных задач. В частности, корректировку огня, разведку с использованием БПЛА, тыловое обеспечение и эвакуацию раненых.
Напомним, отряд «БАРС-8 Хабаровск» создан по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.