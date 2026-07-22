Реконструкция развязки на Обходе Красноярска идет по графику

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин проверил ход реконструкции транспортной развязки на трассе Обход Красноярска. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд рублей.
По словам министра, подрядчик завершает устройство оставшегося земляного полотна на съезде из Солонцов в сторону Дрокино. Также практически закончены работы по поднятию уровня дороги и укладке асфальтобетонного покрытия на закрытом участке основной магистрали.
В ближайшее время дорожники планируют завершить асфальтирование и открыть движение по обновленному участку. После этого начнется следующий этап реконструкции — будет временно закрыт съезд с Северного шоссе в Солонцы и разворотная петля с проспекта Котельникова. Новые схемы движения власти обещают опубликовать заранее.