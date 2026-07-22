Реконструкция развязки на Обходе Красноярска идет по графику

В ближайшее время дорожники планируют завершить асфальтирование и открыть движение по обновленному участку. После этого начнется следующий этап реконструкции — будет временно закрыт съезд с Северного шоссе в Солонцы и разворотная петля с проспекта Котельникова. Новые схемы движения власти обещают опубликовать заранее.