II Международный слет детских общественных советов проходит в Хабаровском крае

На базе краевого детского центра «Созвездие» стартовал II Международный слет детских общественных советов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка «Дети — будущее России!». Участниками стали 100 активистов из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также делегации из дружественных стран. В течение шести дней детей ждет образовательная и культурно-просветительская программа. С приветственным словом к участникам обратился уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев. Он подчеркнул, что слет — это площадка для прямого диалога между детьми и властью, где каждый может предложить свои идеи по улучшению жизни в регионах. Слет проводится по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, который предложил расширить географию мероприятия и придать ему международный статус. Организаторы отметили, что в этом году участие принимают представители пяти стран. Программа включает дискуссии, тренинги, встречи с экспертами и культурные мероприятия.