На реках Урми и Кур в Хабаровском крае ожидается подъём уровня воды

В Хабаровском крае гидрологи прогнозируют подъём уровней воды на двух реках. По данным специалистов, в ближайшие дни возможно достижение неблагоприятных отметок на реке Урми у села Кукан и на реке Кур в районе села Новокуровка. Жителей призывают подготовиться к возможному подтоплению. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На реке Урми у села Кукан в период с 20 по 22 июля ожидается подъём уровня воды до 820−850 сантиметров. Неблагоприятное явление на этом водном объекте наступает при отметке 850 сантиметров, опасное — при 950 сантиметрах. Таким образом, вода может приблизиться к критической отметке.
В нижнем течении реки Кур у села Новокуровка ситуация также вызывает опасения. По предварительным прогнозам, 21−22 июля уровень воды здесь может подняться до 630−650 сантиметров. Неблагоприятное явление на этой реке фиксируется при 650 сантиметрах, опасное — при 740 сантиметрах. Причиной подъёма стали прошедшие очень сильные дожди.
В зоне возможного подтопления — пониженные участки местности, придворовые территории, а также межпоселковые и внутрипоселковые дороги. Не исключены размывы и подмывы дорожного полотна, а также разрушения мостов через малые реки. Особую опасность представляют засорённые ливневые стоки и водоотводы, которые могут не справиться с объёмом воды.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опубликовало рекомендации для жителей, проживающих в зонах возможного подтопления. Спасатели советуют заранее очистить от мусора водосбросные канавы на своей и прилегающей территории. Ценные вещи, технику и предметы мебели следует поднять на возвышенность, вторые этажи или чердаки. Подвалы необходимо освободить от имущества и продовольствия.
Также рекомендуется заготовить мостки, доски и опоры для обустройства проходов к дому и надворным постройкам. В подвалах, цокольных и первых этажах следует создать уплотнения в притворах дверей и окон, а вентиляционные отверстия закрыть, чтобы предотвратить поступление наружных вод. Животных и птиц из подтапливаемых помещений лучше вывести в безопасное место заранее.
Туристам и рыбакам спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки. В случае возникновения происшествия необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
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