На реках Урми и Кур в Хабаровском крае ожидается подъём уровня воды

Также рекомендуется заготовить мостки, доски и опоры для обустройства проходов к дому и надворным постройкам. В подвалах, цокольных и первых этажах следует создать уплотнения в притворах дверей и окон, а вентиляционные отверстия закрыть, чтобы предотвратить поступление наружных вод. Животных и птиц из подтапливаемых помещений лучше вывести в безопасное место заранее.