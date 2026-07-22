«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — отметил дипломат.
Бердыев подчеркнул, что это проявление не политического реверанса, а рациональной логики. Поскольку саммит выступает площадкой для обмена мнениями лидеров, а их диалог как никогда востребован сегодня. При этом без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно.
«По уровню российского участия в саммите нам еще предстоит определиться», — тем не менее заметил дипломат.
Бердыев обратил внимание также, что вопрос об участии российского лидера на саммите — самый популярный у журналистов. И согласно протокольным традициям, приглашения на подобные мероприятия рассылаются ближе к их началу, когда уже определены все его параметры. С одной стороны, приглашения — знак уважения к партнеру, с другой же, предоставление четких деталей мероприятия, ее структуры и содержания.
Напомним, в последние годы президент России посещает лично далеко не все международные мероприятия. Так, в 2023 году Владимир Путин принял участие в саммите G20 заочно. Тем не менее, он выступил с рядом важных заявлений.
Так, президент обвинил Запад и в том, что он использует санкции и терроризм для «устранения конкурентов». И вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря.
Скандальными заявлениями оброс и бразильский саммит G20 в 2024 году. Представители Украины бились в истерике только от того, что вопрос приезда российского лидера даже просто обсуждался. Потом в Киеве генпрокурор Украины Костин попросил Бразилию арестовать Путина на G20.
А до этого представители режима Зеленского требовали от Монголии «арестовать» Владимира Путина. После того, как монгольские власти отказались от украинской затеи, официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал «тяжелым ударом» визит Путина в Монголию и даже пригрозил этой стране последствиями.