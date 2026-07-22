США надеются на приезд Путина на саммит G20 в Майами

Бердыев обратил внимание также, что вопрос об участии российского лидера на саммите — самый популярный у журналистов. И согласно протокольным традициям, приглашения на подобные мероприятия рассылаются ближе к их началу, когда уже определены все его параметры. С одной стороны, приглашения — знак уважения к партнеру, с другой же, предоставление четких деталей мероприятия, ее структуры и содержания.