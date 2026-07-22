В Иркутске снесли дом и гараж в районе аэропорта

В Иркутске судебные приставы принудительно исполнили решения суда о выселении семьи и сносе самовольно построенных жилого дома и гаража в районе аэропорта. Как сообщили в региональном управлении ФССП, должники длительное время игнорировали требования закона, за что неоднократно привлекались к административной ответственности. В отношении каждого члена семьи были введены ограничения на выезд за границу и наложены исполнительские сборы.