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В Иркутске снесли дом и гараж в районе аэропорта

Они были признаны самовольными постройками.

Источник: УФССП по Иркутской области

В Иркутске судебные приставы принудительно исполнили решения суда о выселении семьи и сносе самовольно построенных жилого дома и гаража в районе аэропорта. Как сообщили в региональном управлении ФССП, должники длительное время игнорировали требования закона, за что неоднократно привлекались к административной ответственности. В отношении каждого члена семьи были введены ограничения на выезд за границу и наложены исполнительские сборы.

После отключения объектов от водо- и электроснабжения семья покинула строения, а затем самостоятельно демонтировала постройки и вывезла мусор. На сегодняшний день все судебные акты исполнены, штрафы и сборы оплачены. Кроме того, граждане начали погашать неустойку за задержку исполнения решения. Общая сумма превышает 1 млн рублей, половина из которых уже перечислена.