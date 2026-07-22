В Красноярском крае стартовали съемки сериала о секте «Один из нас»

Большую часть сцен снимут в лесах, у горных рек и в тайге. Режиссер Денис Нейманд рассказал, что в кадр попадут как узнаваемые виды, так и совсем новые для публики локации. Он подчеркнул, что для достоверности очень важны консультации профильных специалистов. Сюжет строится вокруг офицера Андрея Филатова, которого играет Кирилл Балобан. Его герой под прикрытием проникает в общину «Церковь последнего откровения» под руководством лжепророка Иллариона и вынужден пройти через испытания, столкнувшись со страхами и сомнениями.