В Красноярске обновят почти 150 межквартальных проездов за 2026 год

В Красноярске продолжается ремонт внутриквартальных дорог. В этом году в порядок приведут 147 объектов, что вдвое превышает планы прошлого года. Финансирование превысит 225 миллионов рублей, сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Ремонтные работы уже выполнены на 79 проездах. Часть из них была отремонтирована по просьбам жителей. Например, улица Новая, 50: перенесена контейнерная площадка и обновлен проезд. На улице Калинина, 1 г, также работы начались после обращений жителей Октябрьского района. До сентября планируют завершить участок на Гастелло, 38−40. О необходимости ремонта заявили собственники жилья и родители учеников музыкальной школы № 4, которые пожаловались на ямы. За счет сэкономленных средств дополнительно отремонтируют еще 10 проездов в Кировском и Ленинском районах. Планы на сезон формируем по обращениям горожан. Выбираем самые изношенные участки и те, которые обеспечивают доступ к социальным учреждениям, — отметил Сергей Верещагин. Формирование задач по ремонту на следующий год начнется зимой. При этом обязательно будут учтены территории «большого Красноярска», подчеркнул Сергей Верещагин.