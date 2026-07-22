Власти раскрыли судьбу нового огромного провала в Пермском крае.
Речь об образовавшейся у деревни Пашёво в Кишертском округе карстовой яме. Заметили её ещё в начале мая местные жители. В июле в ней обнаружили двух испуганных собак, которые не могли самостоятельно выбраться. В спецслужбах сказали, что для их спасения нет снаряжения. К решению проблемы подключились пермские волонтёры. Они собрали небольшую команду добровольцев, в числе которых был альпинист. Собак достали, обследовали, накормили. Сейчас для них ищут новый дом.
Власти Кишертского округа рассказали сайту perm.aif.ru, что по просьбе администрации на месте побывали эксперты Горного института Уральского отделения Российской академии наук (ГИ Уро РАН).
«Из акта обследования от 5 мая следует, что провал образовался на краю поля в одном километре от ближайшего дома, расположенного в деревне Пашёво, — сообщили сайту perm.aif.ru в администрации округа. — Форма провала округлая размером 6,5 на 5,9 метра, а глубина варьируется от 8,8 до 10,9 метра. Стенки сложены суглинисто-щебенистым грунтом коричневого цвета с карбонатной мукой и включением гравия. Территория расположена в районе закрытого соляного и сульфатного карста. При движении (преимущественно сезонном) грунтовых вод происходит вынос рыхлых отложений в пустоты подстилающих легкорастворимых пород. Это свидетельствует о карстового-суффозионном происхождении провала».
По данным властей, он увеличивается только за счёт осыпания краев из-за неблагоприятной погоды. Яму хотят засыпать с помощью экскаватора. Работу оплатят из средств местного бюджета.
«Сейчас решаются организационные вопросы по доставке техники с помощью трала на территорию», — добавили в администрации Кишертского округа.
Работы обещают провести в ближайшее время.