Власти раскрыли судьбу нового огромного провала в Пермском крае.

Речь об образовавшейся у деревни Пашёво в Кишертском округе карстовой яме. Заметили её ещё в начале мая местные жители. В июле в ней обнаружили двух испуганных собак, которые не могли самостоятельно выбраться. В спецслужбах сказали, что для их спасения нет снаряжения. К решению проблемы подключились пермские волонтёры. Они собрали небольшую команду добровольцев, в числе которых был альпинист. Собак достали, обследовали, накормили. Сейчас для них ищут новый дом.