Китайская авиакомпания запускает новый авиарейс во Владивосток

Китайская авиакомпания Chengdu Airlines («Чэндунские авиалинии») из провинции Сычуань расширяет программу полётов во Владивосток — 28 июля запускаются регулярные рейсы в Хух-Хото (Hohhot), административный центр в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», полёты будут выполняться дважды в неделю на узкофюзеляжных самолетах Comac C909. Время в пути составит около 2 часов 50 минут.
Chengdu Airlines — авиаперевозчик из провинции Сычуань, специализирующийся на выполнении рейсов внутри КНР. Базовым является аэропорт города Чэнду.
В настоящее время Chengdu Airlines выполняет рейсы во Владивосток из китайских городов Харбин, Шеньян и Чаньчунь.
В переводе с монгольского Хух-Хото означает «Синий город». Основные туристические объекты — храм Дачжао, Монастырь пяти пагод, Великая мечеть, могила Ван Чжаоцзюнь, Музей Внутренней Монголии.