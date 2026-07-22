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Китайская авиакомпания запускает новый авиарейс во Владивосток

Впервые полёты будут выполняться в экзотический Хух-Хото.

Источник: PrimaMedia.ru

Китайская авиакомпания Chengdu Airlines («Чэндунские авиалинии») из провинции Сычуань расширяет программу полётов во Владивосток — 28 июля запускаются регулярные рейсы в Хух-Хото (Hohhot), административный центр в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», полёты будут выполняться дважды в неделю на узкофюзеляжных самолетах Comac C909. Время в пути составит около 2 часов 50 минут.

Chengdu Airlines — авиаперевозчик из провинции Сычуань, специализирующийся на выполнении рейсов внутри КНР. Базовым является аэропорт города Чэнду.

В настоящее время Chengdu Airlines выполняет рейсы во Владивосток из китайских городов Харбин, Шеньян и Чаньчунь.

В переводе с монгольского Хух-Хото означает «Синий город». Основные туристические объекты — храм Дачжао, Монастырь пяти пагод, Великая мечеть, могила Ван Чжаоцзюнь, Музей Внутренней Монголии.